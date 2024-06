En direct

19:34 - À Hordain, quels reports de voix à gauche ce soir ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait fait une percée lors des législatives, elle n'aura pas vécu plus de deux ans, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Hordain, le binôme Nupes avait en effet obtenu 30,21% des votes dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 2,17% à Hordain, contre 12,19% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Hordain ? Le résultat obtenu par le RN sera très observé pour ces élections, au niveau local. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Hordain. Mais la marche pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt aux candidats RN une évolution de près de 10 points en comparaison de la précédente élection des eurodéputés ou de la présidentielle. De quoi anticiper 53% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Hordain penchaient pour Le Pen à la présidentielle Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes peut sembler un élément précieux au moment de l'élection en cours. Dernières élections en date, les élections législatives avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Hordain. Le parti s'était placé en tête dans la commune avec 42,71% au premier round et surtout 59,42% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 46,25% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,34% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,38%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 68,3%, devant Emmanuel Macron à 31,7%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Hordain il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore une fois sembler évident au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le score de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Hordain, avec 43,57%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 12,19% et Ian Brossat à 9,52%.

11:45 - Hordain : démographie, élections et stratégies politiques Quel portrait faire d'Hordain, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 440 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 67 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 425 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (87,19 %) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 24,23% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 48,94% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1885,94 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. À Hordain, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Hordain : analyse du niveau de participation aux élections européennes Au fil des scrutins européens passés, les 1 456 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les élections européennes 2019, sur les 641 personnes en âge de voter à Hordain, 41,57% avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 53,58% en 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? A l'échelle de l'Hexagone, le plus haut taux d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021, atteignant 67%. À Hordain, 61,82% des habitants n'avaient pas voté.

09:30 - Les européennes sont lancées à Hordain : scrutin en cours À Hordain, le niveau de participation constituera indiscutablement un facteur fort de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,66% au premier tour et seulement 50% au deuxième tour. Il y a 2 ans, lors du second tour de la présidentielle, 79,3% des électeurs habilités dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 78,6% au premier tour, soit 889 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record.