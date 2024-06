En direct

19:17 - Sur quel candidat vont converger les voix de la Nupes à Iwuy ? Une autre incertitude qui enveloppe ces européennes est celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. A l'issue du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 14,04% des bulletins dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann s'était arrogé 3,71% à Iwuy, contre 10,17% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Iwuy ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera déterminant au niveau local pour ces élections européennes 2024. On note que Iwuy fait partie des quelques villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 51,25% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 51,64% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui contraste avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà très haut perché…

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Iwuy Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un très bon démarrage pour le RN à Iwuy. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la ville avec 43,76% au 1er tour et surtout 66,77% au second (Iwuy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 51,64% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 18,48% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 12,13%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 69,57%, devant Emmanuel Macron à 30,43%.

12:45 - À Iwuy, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Les résultats de ce soir vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes à l'époque. Le bulletin séduisait 51,25% des voix, soit 635 voix dans la ville, devant Nathalie Loiseau à 10,17% et Manon Aubry à 7,1%.

11:45 - Iwuy : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à Iwuy comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 3 343 habitants répartis dans 1 527 logements, cette ville présente une densité de 260 habitants par km². L'existence de 174 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (77,14 %) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 27,65% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2020,81 euros/mois, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 18,59%, synonyme d'une situation économique mitigée. À Iwuy, où la jeunesse équivaut à 38% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

10:30 - Taux d'abstention lors des élections européennes à Iwuy : ce qu'il faut savoir Y aura-t-il une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, à l'image du rebond observé en 2019 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. En 2019, pendant les élections européennes, le taux de participation atteignait 52,54% des électeurs d'Iwuy. La participation était de 39,76% lors des européennes de 2014.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Iwuy À Iwuy, l'un des facteurs importants des européennes 2024 sera incontestablement le niveau de participation. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 43,04% au premier tour et seulement 40,09% au deuxième tour. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 73,46% des électeurs dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 77,06% au deuxième tour, soit 1 884 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.