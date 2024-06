En direct

19:16 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Hornaing pour ces européennes 2024 ? La Nouvelle union populaire et sociale faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections des députés à Hornaing, le binôme Nupes avait en effet réuni 28,09% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, Glucksmann s'était élevé à 13,55% à Hornaing, contre 8,46% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Hornaing ? Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique RN, comme dans le reste du pays. La liste Bardella devrait s'afficher à 50% à Hornaing si la tendance décrite par les sondages sur la France entière se répercute localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit dix points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est expéditive, mais logique compte tenu de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 4 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Marine Le Pen en pôle position à la dernière présidentielle à Hornaing Se tourner vers le scrutin le plus récent fait figure d'évidence au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient abouti à un beau démarrage pour le Rassemblement national à Hornaing. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 38,27% au 1er round et surtout 51,73% au 2e (Hornaing n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 43,34% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 17,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,6%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 66,97%, devant Emmanuel Macron à 33,03%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Hornaing il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble de nouveau sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. C'est la liste RN dirigée par Bardella qui était arrivée en tête des européennes à l'époque à Hornaing, avec 39,21% des bulletins valides, soit 547 voix, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 13,55% et la liste Manon Aubry avec 9,39%.

11:45 - Élections à Hornaing : l'impact des caractéristiques démographiques Les données démographiques et socio-économiques d'Hornaing révèlent des tendances nettes qui pourraient peser sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 40% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 12,55%. Le taux de ménages détenant au moins une automobile (83,06%) montre l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 1 244 votants. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (19,96%) et le nombre de résidences HLM (27,17% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,26% à Hornaing, met en exergue la présence d'une population jeune et éduquée qui se soucie de l'accès à l'emploi après les études.

10:30 - Hornaing : la mobilisation des habitants aux élections européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12 heures et déjà 43,29% à 17h. Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Au moment des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation atteignait 53,5% au sein d'Hornaing, contre un taux de participation de 44,7% en 2014.

09:30 - Les européennes démarrent à Hornaing : quel sera le taux de participation ? À Hornaing, l'abstention sera incontestablement l'une des clés de ces élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 44,21% au premier tour. Au second tour, 43,03% des citoyens se sont déplacés. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 2 805 personnes en âge de voter dans la commune, 73,14% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 72,23% au premier tour, c'est-à-dire 2 026 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée en avril 2022. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.