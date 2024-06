Alors que la Nupes avait marqué les élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche aujourd'hui. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 17,81% des votes dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 3,98% à Hélesmes, contre 12,07% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour...

Alors que les sondages annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Hélesmes semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné d'électeurs dans la commune. Le RN y aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les habitants d'Hélesmes plutôt favorables à Le Pen à la présidentielle

Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Hélesmes. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 49,51% au premier round. Il s'imposait ensuite avec 65,91% au second sur la circonscription du secteur. Le RN a même enregistré un résultat plus haut encore aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de la présidentielle quelques semaines plus tôt. Elle avait accumulé 44,66% au 1er tour et 64,67% au deuxième dans la ville.