En direct

19:27 - Que vont décider les supporters de la gauche à Hornoy-le-Bourg ? Après le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes sont donnés au coude-à-coude dans la soirée, selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 3,78% à Hornoy-le-Bourg, contre 23,62% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent résultat lors des législatives. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Hornoy-le-Bourg, le binôme Nupes avait en effet accumulé 15,22% des votes dans la localité. Une somme à affiner avec les 13% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du Parti communiste.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes à Hornoy-le-Bourg ? Le nombre de votes du RN sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection du Parlement européen 2024. En mettant de côté les législatives, la progression du RN se montre déjà forte à Hornoy-le-Bourg entre Jordan Bardella en 2019 (30,39%) et Marine Le Pen en 2022 (37,57% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 7 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit bien plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Hornoy-le-Bourg Le verdict de l'expérience la plus récente dans les urnes est un précédent intéressant au moment du rendez-vous politique du jour. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient offert un très gros démarrage pour le RN à Hornoy-le-Bourg. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 32,12% au 1er round. Il s'imposait ensuite avec 54,77% au 2e (Hornoy-le-Bourg ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 37,57% au premier tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,64% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,89%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 54,68%, devant Emmanuel Macron à 45,32%.

12:45 - 30,39% pour Jordan Bardella en 2019 à Hornoy-le-Bourg Regarder en arrière apparait toujours comme logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 193 votants de Hornoy-le-Bourg s'étaient tournés vers l'extrême droite à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait cumulé ainsi 30,39% des voix contre Nathalie Loiseau à 23,62% et François-Xavier Bellamy à 11,18%.

11:45 - Hornoy-le-Bourg : démographie, élections et stratégies politiques Devant les 6 bureaux de vote dispersés à travers Hornoy-le-Bourg, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 8,66% d'agriculteurs pour 1 660 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 69 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (25,67 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 29,7% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 38,68% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 11,74 euros, accable une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour finir, Hornoy-le-Bourg incarne les enjeux et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Hornoy-le-Bourg : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Comment votent d'habitude les électeurs de cette localité ? Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 54,33% des personnes en capacité de participer à une élection à Hornoy-le-Bourg avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 56,13% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les élections européennes à Hornoy-le-Bourg sont lancées Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère important des européennes 2024 à Hornoy-le-Bourg. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,13% au premier tour. Au deuxième tour, 52,34% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Hornoy-le-Bourg ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 261 personnes en âge de voter dans la ville, 76,05% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 79,33% au second tour, c'est-à-dire 1 002 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.