Résultat des européennes à Huillé-Lézigné : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Huillé-Lézigné, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 fait envie Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche avait glané 5,56% à Huillé-Lézigné, contre 19,33% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui est déjà morte. Au cours du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Huillé-Lézigné, le binôme Nupes avait en effet enregistré 25,29% des votes dans la localité. Une poussée à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Huillé-Lézigné avant les européennes Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste de Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour ces élections du Parlement européen 2024 localement. La liste RN pourrait atteindre 40% à Huillé-Lézigné si la situation décrite par les enquêtes d'opinion à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader nationaliste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit dix points de plus qu'en 2019. Un gain à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? Le calcul est accrobatique, mais logique au regard de la progression du RN en ces lieux. En deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour), le RN a en effet déjà gagné 5 points.

15:02 - Les électeurs de Huillé-Lézigné penchaient pour Le Pen il y a deux ans Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un bon résultat pour le RN à Huillé-Lézigné. Le parti avait terminé en tête dans la cité avec 26,21% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Huillé-Lézigné n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 36,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,59% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,37%. Avec 50% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella à l'issue des dernières européennes à Huillé-Lézigné Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire semble aussi logique au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 142 habitants de Huillé-Lézigné passés par les bureaux de vote avaient préféré le parti lepéniste à l'époque, aux élections européennes. La liste, déjà dirigée par Jordan Bardella, attirait 31,56% des votes contre Nathalie Loiseau à 19,33% et Yannick Jadot à 12%.

11:45 - Huillé-Lézigné : quand les données démographiques façonnent les urnes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Huillé-Lézigné révèlent des tendances évidentes susceptibles d'impacter les résultats des élections européennes. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 9,82% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 83 habitants/km² et 50,15% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (19,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 454 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,84%) et le nombre de résidences HLM (12,22% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Huillé-Lézigné mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,08% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Huillé-Lézigné Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières consultations démocratiques, les 1 334 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes 2019, 50,0% des personnes en capacité de voter à Huillé-Lézigné avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 51,74% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Huillé-Lézigné L'un des facteurs essentiels de ce scrutin européen sera le taux de participation à Huillé-Lézigné. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 26,57% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 24,35% au second tour. En comparaison, au niveau national, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.