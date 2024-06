Résultat des européennes à Huismes : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Huismes, qui va récupérer les 42,95% de la Nupes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le Parti socialiste, avait atteint 10,82% à Huismes, contre 17,38% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute. Lors du premier tour des élections des députés à Huismes, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 42,95% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,85% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,89% pour Yannick Jadot, 2,34% pour Fabien Roussel et 4,25% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Jusqu'où peut aller le RN à Huismes lors des européennes ? Le nombre d'électeurs glanés par la liste Bardella sera la clé du scrutin au niveau local pour ces élections des députés européens 2024. Si en France, les sondages d'intentions de vote prédisent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à environ 30% dans la commune), on note pourtant que celui-ci n'a pour l'instant pris que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les électeurs d'Huismes plutôt favorables à Emmanuel Macron en 2022 Avec 22,74%, c'est un trop petit score qu'avait fait Marine Le Pen à Huismes au premier tour de l'élection présidentielle en 2022. La patronne du RN était battue par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 25,08% et 22,85% des bulletins exprimés. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,19% contre 57,81%. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 17,83%, alors que les candidats Nupes cumuleront 42,95% des voix. Le RN sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Jordan Bardella en première position lors des dernières élections européennes à Huismes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? 20,33% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 17,38% et Yannick Jadot à 13,44%. Le mouvement d'extrême droite avait séduit ainsi pas moins de 124 habitants d'Huismes passés par les bureaux de vote.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Huismes Les caractéristiques démographiques et socio-économiques d'Huismes révèlent des tendances nettes susceptibles d'influer sur le résultat des européennes. Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 7,79%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (79,91%) met en avant l'importance des thématiques de logement et d'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (25,78%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 663 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (13,66%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, et le taux de salariés en CDD (6,19%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Huismes mettent en relief une diversité de qualifications, avec 23,83% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Elections européennes précédentes à Huismes : retour sur la participation électorale L'étude des résultats des élections passées permet de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, le taux de participation s'était hissé à 55,64% des votants d'Huismes, à comparer avec un taux de participation de 46,87% lors du scrutin européen de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres scrutins. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Huismes, 70,91% des votants avaient voté.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Huismes À Huismes, l'un des critères déterminants de ces européennes 2024 sera sans nul doute le taux de participation. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,32% au premier tour et seulement 47,85% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Huismes pour les européennes ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 22,2% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 25,18% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.