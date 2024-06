En direct

19:10 - Les bulletins de la coalition de gauche en question La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, avec comme inconnue le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. La barre est haute : lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Chinon, le binôme Nupes avait en effet cumulé 35,6% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Un score à affiner avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 7,56% à Chinon, contre 19,89% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce soir...

17:08 - Que vont trancher les votants de Chinon ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella à ces européennes sera très scruté. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Chinon semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Une exception à confirmer.

15:02 - Emmanuel Macron en pôle position lors de la présidentielle à Chinon Ce sont Emmanuel Macron avec 29,88% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,89% qui s'étaient imposés lors du premier tour de la présidentielle en 2022 à Chinon. Marine Le Pen s'en trouvait reléguée à 19,45%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 37,13% contre 62,87%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 13,97%, alors que les candidats Nupes obtiendront 35,60% des voix. Le RN restera totalement à l'écart, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Chinon Les résultats de ce soir vont-ils confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen à l'époque à Chinon, avec 19,89% des voix devant celle de Nathalie Loiseau avec 19,89% suivie par Yannick Jadot avec 15,46%.

11:45 - Chinon : élections européennes et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Chinon foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 052 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 644 entreprises, Chinon offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la ville, 30 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 11,2 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Les 348 résidents étrangers favorisent cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,66%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2004,41 euros/mois. Chinon incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Chinon : quel était le taux d'abstention aux européennes ? Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections européennes représentait 49,88%, en amélioration par rapport à 2014. Comment ont voté les citoyens de cette agglomération lors des consultations démocratiques antérieures ? Il y a 5 ans, au moment des précédentes européennes, 49,43% des personnes aptes à voter à Chinon avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 56,16% il y a dix ans.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Chinon : scrutin en cours L'un des facteurs déterminants de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau de participation à Chinon. La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des Français, combinée avec les préoccupations dues à la situation géopolitique actuelle sont de nature à inciter les citoyens de Chinon (37500) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au second tour de la dernière présidentielle, sur les 6 331 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 71,01% étaient allées voter. Le taux de participation était de 71,81% au premier tour, c'est-à-dire 4 546 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle représentait 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.