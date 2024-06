Résultat des européennes à Hussigny-Godbrange : l'élection 2024 en direct

En direct

19:16 - Les 34,29% de la gauche unie très suivis L'union de la gauche aux législatives ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs lors de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections du Parlement à Hussigny-Godbrange, le binôme Nupes avait en effet cumulé 34,29% des votes dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait glané 5,14% à Hussigny-Godbrange, contre 13,99% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry (10,65% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,91% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (17,87% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Hussigny-Godbrange avant les européennes Si on extrapole la progression du Rassemblement national attendue par les études sondagières à l'échelle nationale aujourd'hui, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à environ 29% à Hussigny-Godbrange. Un calcul qui semble coller avec les suffrages déjà gagnés par le parti dans la commune ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 7 points qui peut encore évoluer.

15:02 - Tendance favorable au RN à Hussigny-Godbrange ? La typologie politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus dans l'équilibre établi lors de la présidentielle. Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Hussigny-Godbrange pendant la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 26,72% des électeurs au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 45,57% contre 54,43%. Un mois plus tard, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, récoltant 20,4% des suffrages sur place, contre 34,29% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 57,53%.

12:45 - À Hussigny-Godbrange, Jordan Bardella sur la première marche en 2019 Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? 19,4% des suffrages s'étaient dirigés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Ian Brossat à 17,87% et Nathalie Loiseau à 13,99%. Le mouvement eurosceptique l'avait emporté avec pas moins de 215 électeurs d'Hussigny-Godbrange.

11:45 - Hussigny-Godbrange aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues d'Hussigny-Godbrange, les élections sont en cours. Avec ses 3 880 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. L'existence de 86 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (81,73 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Hussigny-Godbrange abrite une communauté diversifiée, avec ses 597 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 40,82% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 422,91 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Hussigny-Godbrange incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mutation.

10:30 - Hussigny-Godbrange : la mobilisation des habitants aux européennes Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Cinq ans auparavant, lors des précédentes élections européennes, 1 140 personnes en capacité de voter à Hussigny-Godbrange avaient pris part au scrutin (soit 48,57%), contre un taux de participation de 37,83% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Hussigny-Godbrange L'une des clés du scrutin européen 2024 sera immanquablement l'ampleur de l'abstention à Hussigny-Godbrange. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 58,71% au premier tour et seulement 59,16% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les européennes à Hussigny-Godbrange ? Pour le second tour de la présidentielle, sur les 2 241 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 28,04% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 27,04% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.