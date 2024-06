En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Ifs, qui va faire main basse les électeurs de la Nupes ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Ifs, le binôme Nupes avait en effet obtenu 40,66% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à mettre en perspective avec les 35% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait obtenu 8,35% à Ifs, contre 22,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 22,45% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 32,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 25,89% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Le Rassemblement national à Ifs, un favori aux européennes ? A l'échelle locale, le résultat du Rassemblement national aux élections européennes 2024 sera très observé. Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points à Ifs. Mais la marche pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt au mouvement une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. De quoi prévoir environ 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les inscrits d'Ifs plutôt pour Macron en 2022 Les habitants d'Ifs avaient accordé à Marine Le Pen 18,5% lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient doublé la représentante du Rassemblement national avec respectivement 32,03% et 26,13% des voix. C'est finalement le président sortant qui remportera l'adhésion des électeurs avec 68,22% contre 31,78% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Avec 14,07%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 40,66% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Ifs se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 58,99%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Ifs en 2019 ? Les résultats de ce dimanche vont-ils confirmer le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Ifs lors des dernières élections des députés européens, avec 22,45% des bulletins. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 16,5% dans la ville. Yannick Jadot achevait l'élection troisième, avec 14,86%.

11:45 - Analyse démographique des élections européennes à Ifs Dans la ville d'Ifs, les électeurs exercent-ils une influence sur le résultat des européennes ? Avec 45,4% de population active et une densité de population de 1276 hab/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de chômage à 14,21% pourrait avoir un effet sur les attentes des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2148,03 €/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 3 792 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,94%) révèle des impératifs de suivi social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,49%) indique des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 8,14% à Ifs, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Ifs : les chiffres clés Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de l'Hexagone, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Ifs, 66,33% des habitants avaient participé. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est nécessaire d'observer les résultats des derniers scrutins européens. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 3 870 inscrits sur les listes électorales à Ifs, 50,53% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 42,18% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Ifs À Ifs, le taux de participation constituera l'un des critères importants des européennes 2024. Il y a 2 ans, au second tour de la dernière présidentielle, sur les 7 782 personnes en âge de voter dans la commune, 73,07% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,22% au premier tour, ce qui représentait 5 776 personnes. En comparaison, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017. La hausse des prix du quotidien qui grève les finances des Français cumulée avec les craintes dues à la guerre au Moyen-Orient sont de nature à ramener les habitants d'Ifs dans les bureaux de vote.