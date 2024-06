En direct

19:25 - Sur quel candidat vont se diriger les orphelins de la Nupes à Saint-André-sur-Orne ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 8,28% à Saint-André-sur-Orne, contre 17,37% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Saint-André-sur-Orne, le binôme Nupes avait en effet cumulé 29,76% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Le Rassemblement national favori pour les européennes à Saint-André-sur-Orne ? Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections européennes 2024. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-André-sur-Orne semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

15:02 - Les tendances clés de 2022 pour les européennes Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 à Saint-André-sur-Orne avec 23,85% contre 30,23% pour Emmanuel Macron. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 41,79% contre 58,21%. Le RN n'a pas plus convaincu à Saint-André-sur-Orne quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 21,28% au premier tour, contre 29,76% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Saint-André-sur-Orne, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera désignée au cours du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - À Saint-André-sur-Orne, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler avisé au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Saint-André-sur-Orne, à 23,47%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 17,37% et Yannick Jadot à 12,62%.

11:45 - Saint-André-sur-Orne : européennes et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Saint-André-sur-Orne déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. Avec une densité de population de 489 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 9,6%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (88,42%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 685 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,74%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,27%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,57% à Saint-André-sur-Orne, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Elections européennes à Saint-André-sur-Orne : le niveau d'abstention Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est toujours très élevé lors de ce type de scrutin. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17 heures. L'étude des dernières consultations démocratiques permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, pendant les précédentes élections européennes, sur les 769 inscrits sur les listes électorales à Saint-André-sur-Orne, 59,15% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 43,8% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Analyse de l'abstention aux précédentes élections à Saint-André-sur-Orne À Saint-André-sur-Orne, le taux d'abstention sera indiscutablement un critère fort des européennes 2024. Pour mémoire, dans la localité, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 48,38% au premier tour et seulement 48,98% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Saint-André-sur-Orne ? Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 322 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 21,1% étaient restés chez eux, contre une abstention de 20,42% au premier tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.