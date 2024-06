Résultat des européennes à Illtal : l'élection 2024 en direct

17:22 - Des indicateurs très instructifs en 2022 pour le scrutin

Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un bon résultat pour le RN à Illtal. Ce dernier s'était hissé en tête dans la ville avec 26,70% au 1er tour et surtout 63,57% au second (Illtal n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 35,76% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,77% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,18%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 63,93%, devant Emmanuel Macron à 36,07%.