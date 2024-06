Résultat des européennes à Waldighofen : l'élection 2024 en direct

15:02 - Vent favorable au RN à Waldighofen ?

Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné lieu à un très gros score pour le RN à Waldighofen. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 31,57% au 1er tour avant un formidable 58,96% au 2e. Le Parti passait devant les candidats estampillés Les Républicains (21,85%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) avec 16,78% au premier tour et encore La République en Marche avec 41,04% au second (Waldighofen n'ayant qu'une circonscription). Il a même récolté un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La candidate avait accumulé 31,55% au 1er tour et 56,56% au second dans la commune. Elle avait cette fois surpassé Emmanuel Macron et Éric Zemmour, obtenant respectivement 28,4% et 10,32% au premier tour, pour finir devant Emmanuel Macron (43,44%) au second.