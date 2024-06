Résultat des européennes à Mareuil-lès-Meaux : l'élection 2024 en direct

17:02 - Avantage Rassemblement à Mareuil-lès-Meaux ?

C'est certainement l'élection du chef de l'Etat qui nous donne le plus d'indicateurs sur le bord politique des habitants d'une commune. L'élection à la présidence de la République avait servi un beau plébiscite à Marine Le Pen il y a deux ans à Mareuil-lès-Meaux. La figure de l'ancien FN écrasait le match avec 23,84% au premier round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 23,48% et 22,83% des voix. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,13% contre 51,87%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 24,48% des suffrages sur place, contre 27,29% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 52,27%, contre 47,73% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale.