Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet pour ces élections, à l'échelle locale. Si dans tout le pays, les enquêtes d'opinion dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 23% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a pris que 3 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

Marine Le Pen était distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 16,24% contre 42,34% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 27,59% contre 72,41%. Le RN ratait aussi la première marche à Isneauville quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 11,82% au premier tour, contre 39,73% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune d'Isneauville, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart de l'ancien Front national.

11:45 - Les données démographiques d'Isneauville révèlent les tendances électorales

La démographie et la situation socio-économique d'Isneauville façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 340 habitants par km² et un taux de chômage de 4,89%, les questions liées à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres, atteignant 34,88%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,55%) met en évidence des besoins de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,52%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,51% à Isneauville, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et à la mobilité étudiante.