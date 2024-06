Résultat des européennes à Saint-Martin-du-Vivier : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Le Rassemblement national à Saint-Martin-du-Vivier, un favori aux européennes ? Le poids des bulletins dans l'urne pour la liste Bardella sera l'enseignement majeur localement pour cette élection européenne 2024. Alors qu'on annonce 10 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Saint-Martin-du-Vivier semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la localité. Confirmation à venir ?

15:02 - Situation favorable au Rassemblement à Saint-Martin-du-Vivier ? Dans la commune de Saint-Martin-du-Vivier, Marine Le Pen n'était pas arrivée à convaincre lors du premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. Avec seulement 9,98%, elle était reléguée à l'arrière-plan par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse à 43,03% et 11,57% des suffrages. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 77,18% contre 22,82% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Les législatives qui suivront ne bénéficieront pas, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 7,75%, alors que les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) rassembleront 40,80% des voix. Ce ne sera pas mieux au second tour, le RN étant toujours incapable d'inquiéter le gagnant localement.

12:45 - En 2019, un précédent très instructif Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme évident au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Grand favori des sondages, Jordan Bardella avait échoué aux élections européennes de l'époque à Saint-Martin-du-Vivier. La tête de liste se classait loin derrière, avec 10,83%, derrière Nathalie Loiseau avec 35,93% et François-Xavier Bellamy avec 18,62%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Martin-du-Vivier Quel impact auront les habitants de Saint-Martin-du-Vivier sur le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la commune, avec près de 27% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,46%. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 43,75%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (8,85%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,26%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Le pourcentage d'étudiants, de 7,42% à Saint-Martin-du-Vivier, met en exergue la présence d'une population jeune et dynamique, en quête de formation et de développement personnel.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Saint-Martin-du-Vivier ? L'analyse des résultats des consultations démocratiques passées est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette localité. A l'occasion des européennes de 2019, le pourcentage d'abstention représentait 32,62% dans la commune de Saint-Martin-du-Vivier. L'abstention était de 42,84% lors du scrutin européen de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Saint-Martin-du-Vivier : les leçons des précédentes élections Le taux de participation sera indéniablement un facteur important de ces élections européennes 2024 à Saint-Martin-du-Vivier. Les populations des grandes et moyennes communes votent fréquemment moins que dans les petites, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 15,84% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 14,58% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,83% au premier tour. Au second tour, 36,81% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Martin-du-Vivier pour les européennes ?