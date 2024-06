En direct

19:09 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi à Issoudun pour ces européennes ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche ce dimanche. Au cours du premier tour des élections des députés à Issoudun, le binôme Nupes avait en effet cumulé 26,43% des votes dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? En 2019, ce dernier avait atteint 9,01% à Issoudun, contre 19,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut à l'issue du scrutin du jour...

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN de Jordan Bardella lors des européennes à Issoudun ? Si en France entière, les intentions de vote annoncent une évolution moyenne du RN à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 C'est probalement le scrutin présidentiel qui nous en dit le plus sur l'inclinaison des habitants d'une commune. La communauté des électeurs d'Issoudun s'était nettement tournée vers Marine Le Pen au moment de la présidentielle il y a deux ans puisque la figure du parti frontiste terminait avec 27,13% au 1er round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,75% contre 53,25%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,54% des suffrages sur place, contre 26,43% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 58,14%.

12:45 - En 2019, une tendance pleine d'enseignements Les résultats de ce 9 juin au soir seront-ils comparables avec le choix des électeurs de 2019 ? 26,17% des suffrages s'étaient dirigés vers l'extrême droite de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 19,26% et Yannick Jadot à 10,25%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi 1014 électeurs d'Issoudun.

11:45 - Issoudun : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les habitants d'Issoudun peuvent-ils impacter le résultat des européennes ? Dans l'agglomération, 12,82% des résidents sont des enfants, et 35,12% ont plus de 60 ans. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 110 € par an peut être symptomatique de disparités financières locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,16%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le taux de salariés en CDD (9,88%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Issoudun mettent en avant une diversité de qualifications, avec 38,7% des habitants sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières élections européennes à Issoudun Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à midi et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des dernières années, les 11 232 habitants de cette agglomération ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 4 141 inscrits sur les listes électorales à Issoudun, 46,94% étaient allés voter, à comparer avec un taux de participation de 38,66% lors des européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Issoudun pour les élections européennes À Issoudun, l'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera à n'en pas douter l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 56,2% au premier tour. Au second tour, 60,07% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 33,9% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 34,23% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour.