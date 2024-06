En direct

19:12 - À Jassans-Riottier, quel candidat vont élire les électeurs de la gauche ? La dynamique de la gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui n'existe plus désormais. Pour le premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 24,74% des voix dans la commune. Une somme à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 4,85% à Jassans-Riottier, contre 22,72% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry (5,67% en 2019), mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint (13,98% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du communiste Léon Deffontaine (1,63% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Les performances du Rassemblement national à Jassans-Riottier avant les européennes À Jassans-Riottier, on peut souligner que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,02% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 25,58% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce que dessinent les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Avantage Renaissance à Jassans-Riottier ? Jassans-Riottier avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,58%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 29,97% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 42,74% contre 57,26%. Le RN ratait aussi la première marche à Jassans-Riottier par la suite, lors des élections du Parlement, avec 21,23% au premier tour, contre 28,94% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui cumulera le plus de voix, avec 59,38% sur la seule circonscription recouvrant la commune.

12:45 - En 2019, une expérience très tranchée Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait encore comme indispensable au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Jassans-Riottier, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, avait remporté l'élection, avec 25,02% des voix devant Nathalie Loiseau à 22,72% et Yannick Jadot à 13,98%.

11:45 - Jassans-Riottier : démographie, élections et perspectives d'avenir En pleine campagne électorale européenne, Jassans-Riottier est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 355 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 460 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,96 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les 387 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 28 409 euros par an, la ville désire plus de prospérité. Jassans-Riottier incarne la vitalité et l'authenticité d'une Europe en transition.

10:30 - Jassans-Riottier : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'élevait à 50,05% dans la commune de Jassans-Riottier, à comparer avec un taux d'abstention de 58,21% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces européennes ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Jassans-Riottier : quelles perspectives pour les élections européennes ? La participation constituera incontestablement l'une des clés des élections européennes à Jassans-Riottier. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,3% au premier tour. Au deuxième tour, 55,88% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Jassans-Riottier pour les élections européennes ? En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, 27,01% des électeurs dans l'agglomération avaient boudé les urnes. L'abstention était de 23,42% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.