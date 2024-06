En direct

19:06 - Quel résultat pour Glucksmann à gauche à l'issue de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et la socialiste menée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote menées lors de la campagne. Glucksmann avait atteint 5,43% à Villefranche-sur-Saône, contre 22,47% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Villefranche-sur-Saône, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,24% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (27,2% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,89% pour Yannick Jadot, 1,9% pour Fabien Roussel et 1,58% pour Anne Hidalgo). Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa véritable base à Villefranche-sur-Saône, entre les 22,47% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,64% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 19,47% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Villefranche-sur-Saône avant les européennes ? À Villefranche-sur-Saône, on remarque que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 23,25% lors du vote européen et Marine Le Pen 19,89% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que prévoient les sondages en 2024 au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les votants de Villefranche-sur-Saône plutôt pour Macron il y a deux ans Avec 19,89%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Villefranche-sur-Saône au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La candidate était dépassée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 27,2% et 26,64% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 37,21% contre 62,79%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 15%, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 27,42% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme Les Républicains vainqueur localement.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient terminées sur une victoire de Jordan Bardella à Villefranche-sur-Saône Les résultats de ce 9 juin vont-ils répéter le choix des électeurs de 2019 ? 23,25% des votes étaient tombés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, devant Nathalie Loiseau à 22,47% et Yannick Jadot à 12,79%. Le RN avait dominé le scrutin avec pas moins de 1864 électeurs de Villefranche-sur-Saône.

11:45 - Les données démographiques de Villefranche-sur-Saône révèlent les tendances électorales La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Villefranche-sur-Saône déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les européennes. Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 16,76%. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2148,63 euros par mois, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire les inégalités. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 13,65% et d'une population immigrée de 16,67% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Villefranche-sur-Saône mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,47% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Villefranche-sur-Saône : les chiffres clés Au fil des dernières années, les 36 349 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. Au moment des précédentes élections européennes, 41,28% des personnes en capacité de voter à Villefranche-sur-Saône s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 34,6% pour les élections européennes de 2014. Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Villefranche-sur-Saône, 74,38% des électeurs avaient participé.

09:30 - La participation aux élections européennes à Villefranche-sur-Saône L'un des facteurs essentiels de ces européennes 2024 sera sans nul doute le taux de participation à Villefranche-sur-Saône. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 19 162 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 66,9% avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 71,66% au premier tour, ce qui représentait 13 731 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour. La guerre au Moyen-Orient pourrait potentiellement ramener les habitants de Villefranche-sur-Saône dans les isoloirs.