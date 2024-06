Résultat des européennes à Joncherey : l'élection 2024 en direct

En direct

17:24 - Des indicateurs très instructifs en 2022 avant les élections européennes Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient donné un puissant démarrage pour le Rassemblement national à Joncherey. Le mouvement nationaliste s'était placé en tête dans la commune avec 27,11% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Les Républicains (Joncherey n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,59% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,22% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,76%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 58,06%, devant Emmanuel Macron à 41,94%.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Joncherey Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Regarder en arrière peut encore une fois sembler évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Si on se penche sur le détail, 150 électeurs de Joncherey s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait glané ainsi 31,65% des voix face à Nathalie Loiseau à 18,78% et François-Xavier Bellamy à 12,66%.

11:45 - Joncherey : démographie, élections et perspectives d'avenir Devant le bureau de vote de Joncherey, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 427 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. L'existence de 66 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans le bourg, 16,95 % des résidents sont des enfants, et 28,67 % de plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 37,26% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 40,56% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 385,70 euros, pèse sur une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Joncherey contribue à façonner l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes à Joncherey Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur l'ensemble du territoire, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Joncherey, 74,43% des votants avaient voté. Pour comprendre le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a 5 ans, lors des précédentes élections européennes, 50,35% des inscrits sur les listes électorales de Joncherey (Territoire de Belfort) avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 43,73% il y a 10 ans.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas de Joncherey L'un des facteurs importants des élections européennes 2024 sera immanquablement le niveau de participation à Joncherey. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 043 inscrits sur les listes électorales dans la localité, 23,87% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 23,87% au second tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des foyers français seraient capables d'impacter les choix que feront les citoyens de Joncherey.