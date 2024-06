En direct

19:12 - À Delle, quels reports de voix à gauche aux européennes ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, s'était élevé à 6,42% à Delle, contre 13,69% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux en 2024 selon les enquêtes des instituts de sondage établies lors de la campagne, à tel point qu'il serait au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. La somme des suffrages n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Delle, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 24,98% des votes dans la localité. Une somme à compléter avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire. Le niveau de Glucksmann est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Delle ? Le nombre de bulletins du RN sera très commenté localement pour cette élection du Parlement européen 2024. A noter : Delle fait partie des quelques localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 32,77% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 30,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Delle Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné lieu à un bon score pour le Rassemblement national à Delle. Le parti s'était élevé en tête dans la commune avec 26,68% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Les Républicains sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 30,86% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 26,67% et Emmanuel Macron troisième avec 20,2%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 53,06%, devant Emmanuel Macron à 46,94%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test semble encore une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 505 votants de Delle avaient choisi le parti lepéniste à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait convaincu ainsi 32,77% des votes contre Nathalie Loiseau à 13,69% et François-Xavier Bellamy à 8,89%.

11:45 - Delle : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Delle, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur les résultats des européennes. Le pourcentage de chômeurs à 19,51% peut agir sur les espérances des habitants en matière de politiques européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 624 hab par km² et 44,56% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le taux de familles détenant au moins une voiture (72,42%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 452 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 15,75% et d'une population étrangère de 10,76% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Delle mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 41,71% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Delle : étude du taux d'abstention aux précédentes européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette ville lors des élections passées ? Au moment des européennes 2019, le pourcentage d'abstention représentait 56,34% des électeurs de Delle (Territoire de Belfort). Le taux d'abstention était de 64,9% en 2014. La publication des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - Les européennes à Delle sont lancées Ce 9 juin, lors des élections européennes à Delle, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 3 723 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 31,96% étaient restés chez eux, à comparer avec un taux d'abstention de 35,27% au second tour. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 60,88% au premier tour. Au deuxième tour, 64,22% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. L'inflation et son impact sur le moral des foyers français seraient capables de pousser les électeurs de Delle à s'intéresser plus fortement de l'élection.