Résultat des européennes à Jons : l'élection 2024 en direct

11:45 - Jons : élections européennes et dynamiques démographiques

Quel impact aura la population de Jons sur les résultats des européennes ? La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes en matière d'éducation et de santé. Dans la ville, 21,67% des résidents sont des enfants, et 6,38% de plus de 75 ans. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (12,19%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 448 votants sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (9,91%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (0,59%) indiquent les défis sociaux et économiques qui tracassent les électeurs. Les données sur l'éducation à Jons mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 28,6% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.