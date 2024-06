En direct

19:12 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Jonage pour ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 6,01% à Jonage, contre 21,36% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion publiées lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver au coude-à-coude avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Jonage, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,01% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (16,82% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,35% pour Yannick Jadot, 1,58% pour Fabien Roussel et 1,32% pour Anne Hidalgo). Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Jonage, entre les 21,36% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,75% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 29,22% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Jonage pour la liste Rassemblement national ? Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 1 point à Jonage. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour prédire plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les électeurs de Jonage penchaient pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Jonage lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,75%, devant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 28,93%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 44,81% contre 55,19%. Le RN n'a pas plus convaincu à Jonage un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 26,23% au premier tour, contre 29,22% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le second tour restera sur cette partition, voyant également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - Jordan Bardella en première position il y a cinq ans à Jonage Le résultat de ce 9 juin va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? 27,19% des votes s'étaient portés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 21,36% et Yannick Jadot à 13,2%. Le mouvement nationaliste avait rassemblé ainsi 620 électeurs de Jonage.

11:45 - Le poids démographique et économique de Jonage aux européennes A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Jonage fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 160 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 539 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,52 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Jonage abrite une communauté diversifiée, avec ses 198 résidents étrangers, soit 3,25% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 6,67%, la ville révèle un revenu moyen par foyer fiscal de 39 354 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. Jonage incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Jonage : quel était le niveau d'abstention aux européennes ? Afin de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 2 346 inscrits sur les listes électorales à Jonage, 50,69% avaient pris part à l'élection. La participation était de 41,7% il y a 10 ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les européennes sont lancées à Jonage : scrutin en cours L'une des grandes inconnues des européennes sera à n'en pas douter l'abstention à Jonage. La guerre aux portes de l'Europe est par exemple susceptible de pousser les citoyens de Jonage à s'intéresser plus fortement de l'élection. Au premier tour de la présidentielle, 81,65% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection, contre une participation de 78,92% au second tour, soit 3 743 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.