Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection 2024. Si en France entière, les sondages d'intentions de vote dessinent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des dernières européennes (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que ce dernier n'a en fait enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Joyeuse

Dans les bureaux de vote de Joyeuse, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. Avec un maigre 21,78%, la cheffe de file du Rassemblement national était battue par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 27,45% et 23,63% des votes. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 47,62% contre 52,38%. Au premier tour des élections législatives, Joyeuse, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Les Républicains s'imposer avec 29,25%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 11,1%. Ca n'ira pas mieux au second tour, le RN étant toujours inexistant localement.