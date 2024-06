En direct

19:28 - Qui va profiter des 27% de la Nupes à Laurac-en-Vivarais ? La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Laurac-en-Vivarais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 27% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une percée à affiner avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, ce dernier avait obtenu 9,07% à Laurac-en-Vivarais, contre 22,45% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Laurac-en-Vivarais Le score du RN sera scruté à la loupe au niveau local pour ces européennes. À Laurac-en-Vivarais, on remarque que le RN n'a pas gagné d'électeurs entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 22% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,59% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages récents au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les habitants de Laurac-en-Vivarais plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Avec 21,59%, c'est un score insuffisant qu'avait enregistré Marine Le Pen à Laurac-en-Vivarais au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en 2022. La cheffe de file du Rassemblement national était distancée par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à respectivement 26,51% et 24,92% des voix. C'est finalement Emmanuel Macron qui finira victorieux à 55,9% contre 44,1% pour Le Pen au second tour sur place. Avec 14,9%, le RN sera distancé par la suite par les 27,00% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Les Républicains finalement vainqueur localement.

12:45 - Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières élections européennes à Laurac-en-Vivarais Se retourner sur le dernier test semble toujours une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas rassemblé les électeurs il y a cinq ans, la liste Bardella terminant deuxième avec 22% aux élections du Parlement européen. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui avait remporté l'élection avec 22,45%.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Laurac-en-Vivarais Quel portrait faire de Laurac-en-Vivarais, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes ? Avec ses 1 034 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 85 entreprises, Laurac-en-Vivarais est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 16,28 % des résidents sont des enfants, et 33,04 % ont plus de 60 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, comprenant une proportion de 33,6% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 33,22% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 599,03 euros, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. À Laurac-en-Vivarais, les préoccupations locales, tels que le travail, l'éducation et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Laurac-en-Vivarais ? Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33%. À Laurac-en-Vivarais, 58,83% des électeurs avaient participé. Au cours des dernières années, les 1 061 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. A l'occasion des élections européennes 2019, 459 personnes en âge de participer à une élection à Laurac-en-Vivarais s'étaient rendues aux urnes (soit 60,08%). Le taux de participation était de 53,29% pour le scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Laurac-en-Vivarais À Laurac-en-Vivarais, le taux de participation sera l'un des facteurs principaux des européennes. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 41,5% au premier tour. Au second tour, 40,88% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel niveau atteindra l'abstention à Laurac-en-Vivarais cette année ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle, 19,4% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes, contre une abstention de 24,5% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.