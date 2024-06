L'autre question qui accompagne ces européennes 2024 sera celle du vote de gauche après l'éclatement de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. A l'occasion du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 20,78% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, ce dernier avait atteint 5,31% à Rosières, contre 19,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 19,35% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 22,22% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 14,16% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Qui vont désigner les électeurs de la droite à Rosières ?

Le résultat des européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. À Rosières, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 25,23% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent imaginer les sondages en 2024 au niveau national, avec près d'une dizaine de points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.