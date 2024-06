Résultat des européennes à Solesmes : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour le Rassemblement national à Solesmes lors des européennes ? Les enquêtes d'opinion prévoient un RN à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des précédentes élections européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait le pousser à 27% à Solesmes, soit dix points de plus également que ses 17,01% à l'échelle locale. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le Rassemblement national n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les habitants de Solesmes plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Solesmes avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 19,31%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, bénéficiant de 32,3% des votes. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 39,12% contre 60,88%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 14,77% au premier tour, contre 23,11% pour le binôme La République en Marche. Ce résultat contrasté n'empêchera pas le RN de s'imposer au second tour avec 14,77%.

12:45 - Rappel ! Quels résultats pour les élections européennes à Solesmes en 2019 ? Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait aussi comme avisé au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella était doublement battu aux européennes de l'époque à Solesmes. Le protégé de Marine Le Pen arrivait troisième, avec 17,01%, en retrait par rapport à François-Xavier Bellamy avec 28,46% et Nathalie Loiseau avec 20,51%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Solesmes : ce qu'il faut savoir Comment la population de Solesmes peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? Avec 20% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,58%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (75,23%) souligne le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (81,48%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 643 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,49%) et le nombre de résidences HLM (0,94% des logements) indiquent les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Solesmes mettent en avant une diversité de qualifications, avec 15,54% des résidents titulaires du seul bac. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des européennes précédentes à Solesmes Avec une abstention qui continue de grimper lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Voici les chiffres de 2019 au niveau national : le taux d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq années plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 668 inscrits sur les listes électorales à Solesmes, 38,49% étaient restés chez eux, contre une abstention de 41,55% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes élections européennes à Solesmes L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera sans aucun doute l'ampleur de la participation à Solesmes. A l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 1 022 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 14,8% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,56% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine et son impact en matière énergétique et économique sont susceptibles de renforcer l'engagement civique des citoyens de Solesmes .