En direct

19:21 - À Jullouville, quel candidat vont choisir les électeurs de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche dans les urnes. A l'occasion du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait enregistré 17,12% des voix dans la localité. Une somme à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait glané 5,85% à Jullouville, contre 34,54% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour la liste RN de Jordan Bardella à Jullouville lors des européennes ? Le score obtenu par le RN sera l'observation majeure pour ces élections localement. Enseignement clé pour ce dimanche : Jullouville compte parmi les quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 15,42% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 15,06% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Renaissance à Jullouville ? Jullouville avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 15,06%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 40,12% des suffrages. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 28,94% contre 71,06%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 10,92% au premier tour, contre 49,15% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui cumulera le plus de voix, avec 72,96% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - À Jullouville, Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 Les résultats de ce soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes à Jullouville plaçait dans cet ordre la liste de Nathalie Loiseau avec 34,54% des bulletins, suivie de la liste de Jordan Bardella avec 15,42% et François-Xavier Bellamy avec 12,7%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Jullouville : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Jullouville, les élections sont en cours. Avec une population de 2 382 habitants répartis dans 3 243 logements, cette commune présente une densité de 105 habitants/km². Ses 188 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 780 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles détenant au moins une automobile (34,6 %) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 49,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 26,92% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 529,88 €, accable une commune qui ambitionne plus de prospérité. À Jullouville, les problématiques locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Jullouville L'étude des résultats des scrutins européens passés permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq années plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 39,77% des électeurs de Jullouville (Manche), à comparer avec un taux d'abstention de 47,52% il y a dix ans. Les européennes mobilisent moins que les autres élections. Cette année fera-t-elle exception ? Sur le plan national, le record d'abstention a été observé pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Jullouville, 63,85% des habitants n'avaient pas participé.

09:30 - La participation aux européennes à Jullouville Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche, lors des élections européennes à Jullouville ? Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 40,99% au premier tour. Au deuxième tour, 42,37% des citoyens ne se sont pas déplacés. Lors du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 17,95% au sein de la commune. L'abstention était de 19,5% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.