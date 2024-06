En direct

19:15 - Renaissance et Parti socialiste à égalité aussi à Saint-Pair-sur-Mer pour ces européennes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était élevé à 8,27% à Saint-Pair-sur-Mer, contre 32,82% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé en 2024 selon les enquêtes d'intentions de vote, à tel point qu'il arriverait très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Saint-Pair-sur-Mer, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,02% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à Saint-Pair-sur-Mer ? Si dans tout le pays, les sondages d'opinion annoncent une progression du RN à près de 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui propulserait Bardella à près de 20% dans la commune), on note néanmoins que le parti n'a gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les votants de Saint-Pair-sur-Mer plutôt pour Macron à la présidentielle Dans les isoloirs de Saint-Pair-sur-Mer, Marine Le Pen n'avait pas vraiment la cote lors du premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. Avec un maigre 14,8%, la présidente du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 39,88% et 15,78% des votes. Le second tour ne sera pas non plus victorieux pour elle, Emmanuel Macron remportant l'adhésion des électeurs avec 74,02% contre 25,98% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Saint-Pair-sur-Mer, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé Ensemble ! L'emporter avec 52,88%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 9,26%. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore un binôme LREM vainqueur localement.

12:45 - À Saint-Pair-sur-Mer, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce soir va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Pair-sur-Mer lors des précédentes européennes, avec 32,82% des votes. La liste surpassait celle de Yannick Jadot avec 14,7% dans la localité. Jordan Bardella échouait troisième, avec 13,55%.

11:45 - Saint-Pair-sur-Mer : européennes et dynamiques démographiques A quelques heures de l'annonce des résultats des européennes, Saint-Pair-sur-Mer fourmille de diversité et d'activités. Avec une population de 4 238 habitants répartis dans 4 045 logements, cette commune présente une densité de 279 hab/km². Ses 358 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 1 273 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la commune, 19 % de la population est âgée de moins de 30 ans, et 16,13 % de plus de 75 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 55,56% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,2%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 37 113 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. À Saint-Pair-sur-Mer, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Saint-Pair-sur-Mer : étude du niveau de participation aux précédentes élections européennes Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut étudier les résultats des scrutins européens antérieurs. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, 2 192 personnes habilitées à voter à Saint-Pair-sur-Mer avaient pris part au scrutin (soit 60,52%), à comparer avec une participation de 53,33% lors du scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une amélioration de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? À travers tout le pays, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33,3%. À Saint-Pair-sur-Mer, 59,75% des votants avaient voté.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux élections européennes à Saint-Pair-sur-Mer ? À Saint-Pair-sur-Mer, l'un des critères clés du scrutin européen sera le taux d'abstention. La situation géopolitique actuelle serait notamment capable de renforcer l'intérêt de l'élection aux yeux des citoyens de Saint-Pair-sur-Mer. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,85% des votants de la ville, contre un taux de participation de 80,08% au premier tour, c'est-à-dire 3 127 personnes. En proportion, dans la ville, la participation aux législatives 2022 représentait 58,55% au premier tour. Au second tour, 57,06% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il cette année à Saint-Pair-sur-Mer ?