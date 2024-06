En direct

19:28 - Sur qui vont se transférer les électeurs de la Nupes à Juniville ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était arrogé 4,2% à Juniville, contre 20,28% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Au cours du premier tour des élections du Parlement à Juniville, le binôme Nupes avait en effet réuni 17,16% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part de ces voix ira à la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry (3,73% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (11,19% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,93% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les voix de droite à Juniville ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera analysé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà solide à Juniville entre Jordan Bardella en 2019 (31,93%) et Marine Le Pen en 2022 (37,46% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 6 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les sondages offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de dix points par rapport à 2019 ou même 2022 dans l'ensemble du pays, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 41% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les électeurs de Juniville plutôt favorables à Marine Le Pen à la présidentielle Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient donné un joli résultat pour le Rassemblement national à Juniville. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 27,86% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM (Juniville n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,46% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 28,92% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 11,4%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 55,01%, devant Emmanuel Macron à 44,99%.

12:45 - Quel était le résultat des européennes à Juniville en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble encore une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui s'était imposé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. Le mouvement enregistrait 31,93% des suffrages, soit 137 voix, devant Nathalie Loiseau à 20,28% et Yannick Jadot à 11,19%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Juniville et leurs implications électorales Quel impact auront les habitants de Juniville sur les résultats des élections européennes ? Avec 48,31% de population active et une densité de population de 46 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le taux de chômage à 8,44% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,8%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 415 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) révèle des impératifs de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (7,2%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Juniville mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,51% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle de l'Union européenne.

10:30 - Elections européennes précédentes à Juniville : retour sur la participation électorale Comment ont voté les citoyens de cette ville lors des rendez-vous électoraux passés ? Au moment des élections européennes de 2019, le taux d'abstention s'était hissé à 45,0% au niveau de Juniville, à comparer avec un taux d'abstention de 54,48% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Juniville, 69,29% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes démarrent à Juniville : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera indéniablement la participation à Juniville. Pour mémoire, dans la commune, le taux de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 46,21% au premier tour. Au deuxième tour, 44,27% des électeurs ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, sur les 891 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,27% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 79,69% au premier tour, soit 710 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.