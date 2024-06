En direct

19:15 - Le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 à Juziers à la loupe à gauche Une autre source de doute qui accompagne ces élections européennes est celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la coalition de Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix s'avère conséquente à Juziers. Lors du premier tour des élections du Parlement à Juziers, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 27,53% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était arrogé 5,02% à Juziers, contre 20,09% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 20,09% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 26,78% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 26,23% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella à Juziers ? A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très observé. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points de plus pour le RN à l'échelle de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Juziers semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin au soir ?

15:02 - Avantage Hayer à Juziers ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Juziers lors du premier tour de la présidentielle, avec 26,78%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,49%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 44,61% contre 55,39%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 24,53% au premier tour, contre 27,53% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Juziers, c'est finalement une majorité Ensemble ! Qui sera victorieuse lors du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du RN, avec Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Juziers, avec 27,15%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 20,09% et Yannick Jadot à 14,34%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Juziers : ce qu'il faut retenir Les données démographiques et socio-économiques de Juziers mettent en évidence des tendances claires susceptibles d'influer sur le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la ville, avec près de 36% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 8,87%. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (72,9%) met en relief l'importance des questions liées au logement et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (25,25%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 1 256 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,05% et d'une population immigrée de 11,76% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation à Juziers mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,69% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

10:30 - Elections européennes à Juziers : le niveau de participation La publication des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type d'élection. Au niveau de l'Hexagone, le record d'abstention a été enregistré pendant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Juziers, 70,86% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des scrutins européens antérieurs ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 48,92% des inscrits sur les listes électorales de Juziers (Yvelines). Le taux d'abstention était de 55,0% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Juziers Ce 9 juin, lors des européennes à Juziers, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,34% au premier tour et seulement 44,12% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, 72,05% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes. La participation était de 76,46% au premier tour, soit 2 115 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.