Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, avait atteint 5,95% à Mézy-sur-Seine, contre 27,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé aujourd'hui selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Tout dépend en réalité du report des votes de la Nupes, qui a été dissoute. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement à Mézy-sur-Seine, le binôme Nupes avait en effet obtenu 23,4% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,61% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,97% pour Yannick Jadot, 1,47% pour Fabien Roussel et 1,01% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation n'est pas sans risque. Tout dépendra évidemment cette fois des scores de Manon Aubry (4,19% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (14,32% pour Yannick Jadot en 2019) et enfin du communiste Léon Deffontaine (1,76% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - La liste RN favorite à Mézy-sur-Seine pour les européennes ?

Si dans l'Hexagone, les sondeurs prédisent une évolution du RN à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son résultat des précédentes européennes (ce qui amènerait Bardella à 32% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a visiblement enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.