Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, s'était arrogé 5,93% à Gargenville, contre 17,75% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il pourrait arriver dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Gargenville, le binôme Nupes avait en effet enregistré 23,64% des votes dans la localité. Une performance à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,72% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,64% pour Yannick Jadot, 1,7% pour Fabien Roussel et 1,05% pour Anne Hidalgo). Le niveau de Glucksmann dépendra évidemment cette fois des scores de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Gargenville, entre les 17,75% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,38% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,25% de LREM au premier tour des législatives…

Le résultat des européennes au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Gargenville semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

Dernières élections en date, les législatives avaient donné lieu à un très bon score pour le Rassemblement national à Gargenville. Le parti s'était placé en tête dans la localité avec 32,08% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! Sur l'unique circonscription couvrant la zone. Il a même fait un résultat plus haut encore aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat précédente. Celle-ci avait engrangé 29,23% au premier tour et 47,67% au deuxième dans la ville.

Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec l'équilibre de 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à Gargenville, avec 31,85%. Le mouvement eurosceptique devançait Nathalie Loiseau à 17,75% et Yannick Jadot à 10,85%.

11:45 - Gargenville : élections européennes et dynamiques démographiques

Dans la commune de Gargenville, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 10,15% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs quant aux directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 817 hab/km² et 48,19% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 28 320 euros par an montre l'importance des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 2 193 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 13,21% et d'une population étrangère de 9,81% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Gargenville mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 28,21% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.