Résultat des européennes à Bousbach : l'élection 2024 en direct

En direct

19:34 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Bousbach à la loupe à gauche Outre le résultat du RN, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux sont donnés dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut rappeler que Le candidat de gauche avait atteint 3,57% à Bousbach, contre 18,33% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé en vol. A l'issue du premier tour des élections des députés à Bousbach, le binôme Nupes avait en effet cumulé 12,02% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,36% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,7% pour Yannick Jadot, 0,93% pour Fabien Roussel et 0,46% pour Anne Hidalgo). Combien voteront pour la liste Glucksmann ? La réponse est complexe.

17:08 - Le Rassemblement national à Bousbach, un favori aux européennes ? Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 2 points à Bousbach. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prévoir plus de 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Bousbach ? L'élection à la présidence de la République s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen il y a deux ans dans la ville. La leader de l'ancien Front national prenait les devants avec 33,02% au 1er round contre 24,54% pour Emmanuel Macron et 18,36% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'était aussi imposée au 2e tour avec 54,02%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, cumulant 19,4% des votes sur place, contre 36,34% pour le binôme Divers. Il revenait en revanche en force au second tour, avec 54,46%, contre 45,54% pour le binôme La République en Marche.

12:45 - Quelle liste était arrivée en tête des européennes à Bousbach en 2019 ? Se retourner sur le dernier test semble de nouveau pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans à Bousbach, avec 31,43% des électeurs, soit 132 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,33% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 12,38%.

11:45 - Analyse démographique des européennes à Bousbach Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Bousbach comme dans toute la France. Avec une population de 1 208 habitants répartis dans 518 logements, cette localité présente une densité de 202 hab/km². Ses 54 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,81 %) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 26,03% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 47,21% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 823,16 €, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Bousbach, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Bousbach La participation des électeurs français aux élections européennes connaîtra-t-elle une hausse, comme ce fut le cas en 2019 avec un rebond notable ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à 12h et déjà 43,29% à 17 heures. Comment votent ordinairement les électeurs de cette ville ? Pendant les européennes 2019, 439 électeurs de Bousbach (Moselle) s'étaient rendus aux urnes (soit 47,46%). Le taux de participation était de 40,76% lors des européennes de 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Bousbach L'une des grandes inconnues de ces européennes sera incontestablement la participation à Bousbach. La flambée des prix qui plombe le budget des foyers français, combinée avec les inquiétudes engendrées par la guerre en Ukraine sont en mesure de ramener les électeurs de Bousbach dans les bureaux de vote. Lors du premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 27,11% dans la localité. L'abstention était de 26,56% au second tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle atteignait 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.