Résultat des européennes à Oermingen : l'élection 2024 en direct

La part des électeurs en faveur de la liste Bardella sera un point d'observation clé pour ces élections européennes localement, comme dans le reste de la France. Si on tient compte de la progression du RN annoncée par les sondages à l'échelle nationale pour ces européennes, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait se situer à environ 43% à Oermingen. Un calcul qui concorde avec les suffrages déjà arrachés par les lepénistes sur place entre les européennes 2019 (33,33%) et Marine Le Pen en 2022 (38,48% au premier tour de la présidentielle) : une hausse de 5 points qui peut toujours évoluer.

Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre nous semble également avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, avait remporté les européennes il y a cinq ans. L'extrême droite avait cumulé 33,33% des votes, soit 155 voix dans la ville, face à Nathalie Loiseau à 16,34% et François-Xavier Bellamy à 11,18%.

11:45 - Démographie et politique à Oermingen, un lien étroit

À Oermingen, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. Le taux de chômage à 7,26% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des habitants en matière de politiques européennes sur le travail. Avec une densité de population de 85 hab/km² et 37,03% de population active, ces données pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (26,89%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 416 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,26%) met en lumière des besoins d'accompagnement social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,74%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Oermingen mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,71% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.