Résultat des européennes à l'Abergement-Sainte-Colombe : l'élection 2024 en direct

17:22 - Les électeurs de l'Abergement-Sainte-Colombe penchaient pour Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'était illustrée à l'Abergement-Sainte-Colombe lors de l'élection présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 35,5% des suffrages au premier round. Pour le 2e tour, c'est aussi elle qui passait devant avec 57,4%, devant Emmanuel Macron à 42,6%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 26,15% des votes sur place, contre 29,49% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (52,93%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des élections européennes 2019 à l'Abergement-Sainte-Colombe Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le résultat de la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella à l'époque, était au plus haut à l'Abergement-Sainte-Colombe, avec 31,39%, soit 124 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 17,22% et Yannick Jadot à 9,62%.

11:45 - L'Abergement-Sainte-Colombe : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de l'Abergement-Sainte-Colombe peut-elle impacter le résultat des élections européennes ? La pyramide démographique peut agir sur les orientations des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans le bourg, 33% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 19,42% de plus de 60 ans. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (8,5%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les 409 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,40%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (6,47%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à l'Abergement-Sainte-Colombe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,56% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'instruction et l'emploi.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes à l'Abergement-Sainte-Colombe Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédentes consultations démocratiques ? Cinq années plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, le taux de participation s'élevait à 43,64% dans la commune de l'Abergement-Sainte-Colombe, contre une participation de 39,66% en 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes représentait 50,12%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Les européennes à l'Abergement-Sainte-Colombe sont lancées À l'Abergement-Sainte-Colombe, l'une des clés des européennes sera indiscutablement l'ampleur de la participation. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 57,44% au premier tour et seulement 57,44% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à l'Abergement-Sainte-Colombe ? En avril 2022, au deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 958 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 22,86% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 22,65% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, c’était plus qu’en 2017.