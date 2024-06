Résultat des européennes à Saint-Christophe-en-Bresse : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Saint-Christophe-en-Bresse ? Le nombre de bulletins glanés par le Rassemblement national sera le grand sujet localement pour cette européenne 2024. Alors qu'au niveau de la France, les enquêtes d'opinion augurent d'un resultat de plus de 30% pour le Rassemblement national aux élections européennes de 2014, soit dix points de plus que Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà avancé 8 points entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Il est donc permis de penser que le RN puisse atteindre voire dépasser les 42% ce 9 juin.

15:02 - Vent favorable au RN à Saint-Christophe-en-Bresse ? Le résultat de l'expérience la plus récente dans les urnes est un indicateur précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Les élections les plus proches, les législatives 2022, avaient offert un puissant score pour le Rassemblement national à Saint-Christophe-en-Bresse. Le parti d'extrême droite s'était placé en tête dans la ville avec 31,59% au 1er tour. Il l'emportait ensuite avec 55,42% au 2e, le portant à la meilleure place à l'échelle municipale. Le RN reléguait derrière lui les impétrants estampillés Nupes (25,12%) et Ensemble ! (Majorité présidentielle) (19,65%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV avec 44,58% au second sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,24% au 1er tour de l'élection suprême. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,33% et Éric Zemmour troisième avec 9,98%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 65,55%, devant Emmanuel Macron à 34,45%.

12:45 - Quels étaient les résultats des européennes à Saint-Christophe-en-Bresse en 2019 ? Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble aussi une évidence au moment d'analyser le scrutin de ce dimanche. 32,58% des votes étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 15,15% et François-Xavier Bellamy à 11,62%. Le mouvement d'extrême droite était arrivé en tête avec 129 habitants de Saint-Christophe-en-Bresse passés par les bureaux de vote.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Christophe-en-Bresse Les facteurs démographiques et socio-économiques de Saint-Christophe-en-Bresse mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient avoir des répercussions sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,5% et une densité de population de 54 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (10,48%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 412 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (1,57%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,9%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Christophe-en-Bresse mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,47% des résidents sans diplôme, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Saint-Christophe-en-Bresse L'annonce des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas lors de ce type de scrutin. Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, le pourcentage de participation aux européennes s'élevait à 50,1%, c’était mieux qu’en 2014. L'analyse des derniers rendez-vous électoraux permet de cerner plus précisément le vote des électeurs de cette commune. Au moment des élections européennes 2019, 428 personnes aptes à voter à Saint-Christophe-en-Bresse avaient participé à l'élection (soit 51,26%), à comparer avec un taux de participation de 40,93% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Saint-Christophe-en-Bresse pour les européennes À Saint-Christophe-en-Bresse, la participation sera immanquablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, la participation aux législatives 2022 représentait 46,66% au premier tour. Au deuxième tour, 41,0% des votants se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Saint-Christophe-en-Bresse ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 77,05% des personnes en âge de voter dans la commune s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 77,68% au second tour, c'est-à-dire 682 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.