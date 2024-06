En direct

19:23 - À l'Aiguillon-la-Presqu'île, quels seront les reports du score Nupes ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait atteint 4,44% à l'Aiguillon-la-Presqu'île, contre 22,3% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à l'Aiguillon-la-Presqu'île, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,52% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (12,31% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,5% pour Yannick Jadot, 2,5% pour Fabien Roussel et 1,11% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à l'Aiguillon-la-Presqu'île, entre les 22,3% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 31,53% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 32,67% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Jordan Bardella font espérer à l'Aiguillon-la-Presqu'île Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera très commenté à l'échelle locale pour ces élections du Parlement européen. Enseignement clé pour ce dimanche : L'Aiguillon-la-Presqu'île fait partie des rares communes où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 33,4% lors du vote européen et Marine Le Pen 29,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à l'Aiguillon-la-Presqu'île ? Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 29,86% contre 31,53% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 46,33% contre 53,67%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 27,6% au premier tour, contre 32,67% pour le binôme Ensemble !. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va remporter le plus de suffrages, avec 58,03% sur la seule circonscription couvrant la commune.

12:45 - À l'Aiguillon-la-Presqu'île, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national de Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à l'Aiguillon-la-Presqu'île, avec 33,4% des votes, soit 331 voix, devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,3% et la liste François-Xavier Bellamy avec 10,09%.

11:45 - L'Aiguillon-la-Presqu'île : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans la ville de l'Aiguillon-la-Presqu'île, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Dans la ville, 14% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 22,77% ont plus de 75 ans. La pyramide démographique peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (28,31%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 1 634 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (8,36%) met en évidence des impératifs de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (14,89%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 65,01%, comme à l'Aiguillon-la-Presqu'île, indique un tourisme important dans la région. Les politiques de régulation des habitations secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des résidents.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières européennes à l'Aiguillon-la-Presqu'île Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Pour rappel, au niveau de la France en 2019, l'abstention aux élections européennes représentait 50%. Pour cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes européennes, 41,69% des inscrits sur les listes électorales de l'Aiguillon-la-Presqu'île avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 51,29% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur L'Aiguillon-la-Presqu'île L'une des grandes inconnues des élections européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention à l'Aiguillon-la-Presqu'île. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences sur les tarifs du quotidien sont de nature à pousser les citoyens de l'Aiguillon-la-Presqu'île à ne pas rester chez eux. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 22,81% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 23,61% au premier tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 43,44% au premier tour. Au deuxième tour, 46,4% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à l'Aiguillon-la-Presqu'île ?