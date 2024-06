Résultat des européennes à l'Étrat : l'élection 2024 en direct

11:45 - L'Étrat : démographie et socio-économie impactent les européennes

Quelle influence la population de l'Étrat exerce-t-elle sur le résultat des élections européennes ? Avec 43,92% de population active et une densité de population de 306 habitants/km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 7,77% pourrait agir sur les espoirs des électeurs quant aux politiques européennes sur l'emploi. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (83,13%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 1 170 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,0%) et le nombre de résidences HLM (13,54% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (38,36%), témoigne d'une population instruite à l'Étrat, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.