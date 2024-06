Résultat des européennes à la Tour-en-Jarez : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Les bulletins de la gauche unie en question Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 6,5% à la Tour-en-Jarez, contre 27,15% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des législatives à la Tour-en-Jarez, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 29,92% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à la Tour-en-Jarez, entre les 27,15% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 33,85% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 31,08% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À la Tour-en-Jarez, un Rassemblement national favori ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à la Tour-en-Jarez. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages donnant plutôt aux lepénistes une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour anticiper près de 30% dans la ville cette fois ?

15:02 - Emmanuel Macron en première position lors de la dernière présidentielle à la Tour-en-Jarez C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Tour-en-Jarez lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,85%, dépassant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,82%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 30,3% contre 69,7%. Le RN ratait aussi la première marche à la Tour-en-Jarez par la suite, lors des législatives, avec 13,32% au premier tour, contre 31,08% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de la Tour-en-Jarez, c'est finalement une majorité LREM qui sera victorieuse à l'issue du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - 27,15% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à la Tour-en-Jarez Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? À la Tour-en-Jarez, les précédentes élections européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 27,15% des voix. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 18,74%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 15,87%.

11:45 - Démographie et politique à la Tour-en-Jarez, un lien étroit La composition démographique et socio-économique de la Tour-en-Jarez façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, impactant ainsi le résultat des élections européennes. Dans le village, 19,84% des résidents sont des enfants, et 5,68% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 32,01%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 12,59% et d'une population étrangère de 12,31% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (42,26%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à la Tour-en-Jarez, soulignant ainsi l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

10:30 - Abstention aux élections européennes à la Tour-en-Jarez : un regard approfondi L'observation des rendez-vous électoraux précédents permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette localité. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 59,47% des inscrits sur les listes électorales de la Tour-en-Jarez avaient participé au vote. La participation était de 49,18% pour les élections européennes de 2014. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : le taux de participation aux européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à la Tour-en-Jarez pour les européennes À la Tour-en-Jarez, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024 sera incontestablement le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 42,38% au premier tour et seulement 47,08% au deuxième tour. En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,64% des votants de la commune. L'abstention était de 14,29% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.