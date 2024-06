Résultat des européennes à l'Honor-de-Cos : l'élection 2024 en direct

17:24 - Marine Le Pen en pôle position il y a deux ans à l'Honor-de-Cos

Elections les plus proches, les législatives avaient offert un très bon résultat pour le RN à l'Honor-de-Cos. Le mouvement nationaliste s'était élevé en tête dans la commune avec 32,51% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le binôme LFI-PS-PC-EELV (L'Honor-de-Cos ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même récolté un résultat plus fort aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 31,43% au 1er tour et 55,02% au second dans la ville.