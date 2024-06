Résultat des européennes à Lamothe-Capdeville : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Quel résultat pour le RN à Lamothe-Capdeville lors des européennes ? A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national aux européennes sera très commenté. Alors que les sondages annoncent une dizaine de points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Lamothe-Capdeville semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de suffrages dans la commune. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les habitants de Lamothe-Capdeville penchaient pour Le Pen en 2022 Les dernières consultations en date, les législatives, avaient donné un très bon démarrage pour le RN à Lamothe-Capdeville. Le parti était arrivé en tête dans la localité avec 28,47% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale (Lamothe-Capdeville ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé plus de votes aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait engrangé 27,39% au premier tour et 57,44% au second dans la commune.

12:45 - En 2019, des élections très instructives Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque à Lamothe-Capdeville, avec 32,38% des votes devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 18,06% suivie par Yannick Jadot avec 12,33%.

11:45 - Lamothe-Capdeville : démographie et socio-économie impactent les européennes Dans les rues de Lamothe-Capdeville, les élections sont en cours. Avec une population de 1 053 habitants répartis dans 514 logements, ce bourg présente une densité de 89 habitants par km². L'existence de 58 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (79,96 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 34,75% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 40,5% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 836,18 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. À Lamothe-Capdeville, les intérêts locaux se joignent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Lamothe-Capdeville ? Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19,26% à midi et déjà 43,29% à 17h. Comment votent généralement les électeurs de cette ville ? En 2019, durant les européennes, parmi les 487 inscrits sur les listes électorales à Lamothe-Capdeville, 44,02% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 48,43% lors du scrutin de 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Lamothe-Capdeville pour les élections européennes À Lamothe-Capdeville, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter l'un des critères principaux de ce scrutin européen. L'inflation serait par exemple capable de faire augmenter la participation à Lamothe-Capdeville. Il y a 2 ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, 77,7% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 79,34% au premier tour, c'est-à-dire 718 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,06% au premier tour et seulement 49,12% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les élections européennes à Lamothe-Capdeville ?