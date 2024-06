En direct

19:14 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par les socialistes, s'était élevé à 4,97% à l'Horme, contre 17,62% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les études sondagières publiées lors de la campagne. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa performance lors des élections législatives, en 2022. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés à l'Horme, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Donner une estimation relève du calcul d'apothicaire.

17:08 - Quelle performance pour le RN à l'Horme lors des européennes ? Le score obtenu par Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette européenne localement, comme dans le reste de la France. À l'Horme, on remarque que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 32,53% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 29,78% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que laissent imaginer les sondages récents à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Quelques chiffres de 2022 à retenir pour ce dimanche Marine Le Pen a surperformé à l'Horme lors de l'élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 29,78% dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,23% contre 51,77%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 24,55% des suffrages sur place, contre 27,44% pour le binôme Ensemble !. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (57,87%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à l'Horme Quel verdict s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du Rassemblement national, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à l'Horme, à 32,53%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,62% et François-Xavier Bellamy à 11,07%.

11:45 - L'Horme : européennes et dynamiques démographiques Devant les 3 bureaux de vote dispersés à travers L'Horme, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 4 845 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 315 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles possédant au moins une automobile (77,79 %) montre le poids des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Avec 284 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 8,83%, L'Horme est un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 783 € par an, la commune dévoile un taux de chômage de 15,09%, synonyme d'une situation économique précaire. Pour résumer, L'Horme incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à l'Horme : un aperçu détaillé Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le pic d'abstention a été observé pendant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,72%. À l'Horme, 73,68% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. L'observation des élections précédentes est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, sur les 1 362 personnes en âge de voter à l'Horme, 53,39% étaient restées chez elles, contre un taux d'abstention de 61,73% il y a 10 ans.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à l'Horme ? À l'Horme, l'une des clés du scrutin européen sera incontestablement l'abstention. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 56,74% au premier tour et seulement 60,61% au deuxième tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à l'Horme cette année ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 2 975 personnes en âge de voter au sein de la localité, 30,6% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,13% au premier tour. Pour rappel, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, plus qu'en 2017.