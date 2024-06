Résultat des européennes à la Barre-de-Semilly : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté selon le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. En regardant la progression du Rassemblement national pronostiquée par les intentions de vote au niveau national pour ces européennes, soit pas moins de dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait s'élever tout proche des 20% à la Barre-de-Semilly. Une projection qui concorde avec les électeurs déjà grattés par les lepénistes dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022, correspondant en effet à 4 points de parts de voix.

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à la Barre-de-Semilly lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,6%, dépassant Marine Le Pen. La candidate obtenait 17,31%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 27,82% contre 72,18%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 8,15% au premier tour, contre 30,94% pour le binôme Les Républicains. Au deuxième round, c'est encore un binôme Les Républicains qui va remporter le plus de votes, avec 64,54% sur la seule circonscription recouvrant La Barre-de-Semilly.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à la Barre-de-Semilly

Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les européennes à la Barre-de-Semilly comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 034 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 32 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 342 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 18,96 % de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 27,85 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 52,5% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,29% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 43,55 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. La Barre-de-Semilly manifeste la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.