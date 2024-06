Résultat des européennes à Saint-Jean-d'Elle : l'élection 2024 en direct

11:45 - Saint-Jean-d'Elle : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections

Dans la ville de Saint-Jean-d'Elle, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Dans la ville, 35% des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 8,03% sont des personnes âgées. La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2110,96 euros/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 955 citoyens possédant une carte électorale. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,36%) et le nombre de résidences HLM (2,67% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'éducation à Saint-Jean-d'Elle mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,22% des habitants titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.