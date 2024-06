En direct

19:11 - Les 18,58% de la gauche unie en question Outre le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes pourraient arriver à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais il faut noter que Raphaël Glucksmann avait obtenu 5,51% à la Bassée, contre 16,53% pour la liste LaRem lors des européennes 2019. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte malgré sa percée lors des législatives, en 2022. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée à la Bassée, le binôme Nupes avait en effet obtenu 18,58% des votes dans la commune. Un score à compléter avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Bien malin qui a la réponse en ce moment même.

17:08 - Le RN favori à la Bassée pour les européennes ? Le résultat en faveur de la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection des députés européens à l'échelle locale, comme dans le reste du pays. Si en France, les sondages d'opinion calculent une évolution du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella tout proche des 50% dans la commune), il faut réaliser pourtant que le mouvement n'a visiblement gagné que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Avantage RN à la Bassée ? Jeter un œil sur le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment d'une autre élection. Les dernières consultations en date, les élections législatives 2022, avaient donné un excellent démarrage pour le Rassemblement national à la Bassée. Ce dernier avait obtenu une place en tête dans la ville avec 31,99% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 59,05% au second. Le RN avait dépassé les impétrants estampillés La République en Marche (31,24%) et Nouvelle union populaire écologique et sociale (18,58%) au premier tour et encore LFI-PS-PC-EELV (40,95%) au second sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,6% au premier tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,82%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 54,71%, devant Emmanuel Macron à 45,29%.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à la Bassée il y a cinq ans ? Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler pertinent au moment du scrutin de ce 9 juin. 36,42% des votes s'étaient tournés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,53% et Yannick Jadot à 9,25%. Le mouvement d'extrême droite cumulait ainsi pas moins de 760 votants de la Bassée.

11:45 - Les données démographiques de la Bassée révèlent les tendances électorales Au cœur de la campagne électorale européenne, La Bassée se présente comme une commune dynamique et animée. Avec ses 6 622 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 407 entreprises, La Bassée est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (73,68 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Avec 139 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 2,65%, La Bassée est un exemple de multiculturalisme. Dans cette mosaïque sociale, près de 40,08% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 518,65 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour finir, La Bassée incarne les enjeux et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Elections européennes passées à la Bassée : l'impact de la participation Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Il y a cinq ans, durant les précédentes européennes, parmi les 2 186 inscrits sur les listes électorales à la Bassée, 50,6% avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 58,12% en 2014. Choisir les futurs parlementaires européens n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Abstention à la Bassée : quelles perspectives pour les élections européennes ? À la Bassée, l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute l'ampleur de l'abstention. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 4 491 personnes en âge de voter dans la ville, 70,99% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre un taux de participation de 72,29% au deuxième tour, c'est-à-dire 3 248 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 45,31% au premier tour et seulement 42,32% au deuxième tour. La guerre aux portes de l'Europe et ses retombées sur les prix du quotidien seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à la Bassée.