Résultat des européennes à Salomé : l'élection 2024 en direct

Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble encore avisé au moment du scrutin d'aujourd'hui. Si on se penche sur les détails, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, était arrivée en tête des élections européennes à l'époque. Ladite liste avait glané 37,82% des votes, devant Nathalie Loiseau à 12,58% et Yannick Jadot à 12,05%.

11:45 - Salomé et l'Europe : démographie, économie et enjeux électoraux

La composition démographique et la situation socio-économique de Salomé façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec 36% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 10,57%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (72,36%) met en relief le poids des problématiques relatives à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (18,62%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 1 094 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,77%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,8%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Salomé mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,63% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.