19:15 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Pierrevert à la loupe à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du Parti socialiste, avait atteint 5,06% à Pierrevert, contre 25,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé. La barre est haute : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Pierrevert, le binôme Nupes avait en effet obtenu 21,99% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Pierrevert, entre les 25,48% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 27,02% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 33,39% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de droite à Pierrevert ? À Pierrevert, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 24,26% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,65% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce qu'annoncent les sondages récents au niveau national, avec près de dix points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Les électeurs de Pierrevert plutôt favorables à Macron en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 24,65% contre 27,02% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45% contre 55%. Le RN n'a pas plus convaincu à Pierrevert quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 23,4% au premier tour, contre 33,39% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de voix, avec 58,09% sur l'unique circonscription recouvrant Pierrevert.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Nathalie Loiseau à Pierrevert Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours sensé au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le trio de tête des précédentes européennes à Pierrevert plaçait dans cet ordre la liste de Yannick Jadot avec 12,86% des bulletins, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 24,26% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 25,48%, couronnée dans la commune.

11:45 - Élections européennes à Pierrevert : un éclairage démographique Devant les 4 bureaux de vote dispersés à travers Pierrevert, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec ses 3 941 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 337 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans la commune, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 32,22 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et la santé. La population étrangère de 182 personnes (4,62%) favorise une ouverture culturelle inestimable. Avec un salaire moyen mensuel net de 2819,46 € par mois, la commune vise un avenir prospère. En conclusion, à Pierrevert, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Pierrevert : la mobilisation des citoyens aux européennes L'analyse des scrutins européens précédents permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Au moment des précédentes élections européennes, sur les 1 781 inscrits sur les listes électorales à Pierrevert, 56,04% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 49,94% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - Comprendre le pourcentage d'abstention aux élections à Pierrevert L'abstention sera l'une des clés du scrutin européen 2024 à Pierrevert. Les études rapportent que l'abstention est habituellement supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, parmi les 3 246 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 20,37% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 19,87% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 représentait 46,61% au premier tour et seulement 48,25% au deuxième tour.