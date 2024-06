En direct

19:06 - À Saint-Nazaire, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait atteint 10,07% à Saint-Nazaire, contre 23,79% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des législatives à Saint-Nazaire, le binôme Nupes avait en effet cumulé 32,57% des votes dans la commune. Une poussée à affiner avec les 39% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est difficile. Quant à la liste Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Saint-Nazaire, entre les 23,79% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 28,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 27,3% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Saint-Nazaire avant les européennes Si dans toute la France, les sondeurs prévoient une progression du RN à près de 10 points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des européennes 2019 (ce qui amènerait virtuellement Bardella pas loin des 30% dans la commune), il faut noter néanmoins que celui-ci n'a pour l'instant gagné que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Saint-Nazaire ? Les électeurs de Saint-Nazaire avaient opté pour Marine Le Pen à 16,47% lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon avaient devancé la représentante de l'extrême droite avec respectivement 28,31% et 27,58% des voix. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,07% contre 67,93%. Au premier tour des élections législatives, Saint-Nazaire, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 32,57%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 12,34%. Saint-Nazaire se tournera d'ailleurs encore vers un binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour, finalement vainqueur localement avec 53,58%.

12:45 - À Saint-Nazaire, Nathalie Loiseau en tête lors des dernières européennes Regarder en arrière peut de nouveau sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté lors des européennes en 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Saint-Nazaire lors des élections européennes précédentes, avec 23,79% des voix. La liste doublait celle de Yannick Jadot avec 17,44% dans la commune. Jordan Bardella terminait troisième, avec 15,13%.

11:45 - Les données démographiques de Saint-Nazaire révèlent les tendances électorales Comment la population de Saint-Nazaire peut-elle impacter les résultats des européennes ? Avec 42,42% de population active et une densité de population de 1491 habitants par km², ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le taux de chômage à 15,11% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (68,93%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 24 407 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,87%) révèle la nécessité d'un accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,74%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Nazaire mettent en avant une diversité de qualifications, avec 26,04% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Saint-Nazaire : analyse du taux d'abstention aux précédentes européennes Au fil des élections passées, les 73 760 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans auparavant, durant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 51,55% dans la commune de Saint-Nazaire, contre une abstention de 58,27% lors du scrutin de 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de la France entière, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 66,7%. À Saint-Nazaire, 71,45% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes commencent à Saint-Nazaire : la participation en question À Saint-Nazaire, l'abstention constituera l'une des clés des européennes. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 28,69% des électeurs de la ville, contre un taux d'abstention de 30,68% au deuxième tour. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,71% au premier tour. Au deuxième tour, 52,91% des votants ne se sont pas déplacés. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages combinée avec les inquiétudes engendrées par le conflit entre entre la Palestine et Israël sont de nature à renforcer l'engagement civique des habitants de Saint-Nazaire .