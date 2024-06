Résultat des européennes à la Bazouge-du-Désert : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Renaissance et Parti socialiste dans un mouchoir de poche aussi à la Bazouge-du-Désert pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle a disparu aujourd'hui, rendant très flou le vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 18,75% des suffrages dans la localité. Une poussée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,95% à la Bazouge-du-Désert, contre 21,61% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel candidat vont retenir les électeurs de la droite à la Bazouge-du-Désert ? Jordan Bardella devrait se stabiliser à 30% à la Bazouge-du-Désert si la situation prédite par les intentions de vote à l'échelle de la France s'applique localement. Le candidat est en effet crédité d'environ 30% des voix dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la commune ? Le pronostic est simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les votants de la Bazouge-du-Désert plutôt pour Macron à la présidentielle Marine Le Pen avait été deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 28,66% contre 35,99% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 40,85% contre 59,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 19,25% au premier tour, contre 54,25% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de la Bazouge-du-Désert, c'est finalement une majorité LREM qui sera désignée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du parti d'extrême droite.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des élections européennes Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à la Bazouge-du-Désert, avec 23,96%. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 21,61% et Yannick Jadot à 9,9%.

11:45 - Les données démographiques de la Bazouge-du-Désert révèlent les tendances électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les européennes à la Bazouge-du-Désert comme partout en France. Avec ses 10,52% d'agriculteurs pour 1 065 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 38 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social se compose de 309 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans le bourg, 32 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,43 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, dont 39,1% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 49,19% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1146,57 €, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à la Bazouge-du-Désert contribue à préparer l'avenir européen.

10:30 - Analyse de l'abstention lors des dernières européennes à la Bazouge-du-Désert Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? Lors des européennes 2019, le pourcentage d'abstention atteignait 49,64% des inscrits sur les listes électorales de la Bazouge-du-Désert (Ille-et-Vilaine), contre une abstention de 60,12% en 2014. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, le pic d'abstention a été observé au moment du premier tour des élections régionales 2021, atteignant 67%. À la Bazouge-du-Désert, 63,37% des électeurs n'avaient pas voté.

09:30 - La participation aux européennes à la Bazouge-du-Désert Ce 9 juin, lors des européennes à la Bazouge-du-Désert, qu'en sera-t-il de la participation ? La guerre entre la Palestine et Israël ainsi que son impact sur les tarifs des matières premières sont par exemple susceptibles de augmenter l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de la Bazouge-du-Désert. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, 77,17% des personnes en capacité de voter dans la ville s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec une participation de 77,39% au deuxième tour, soit 640 personnes. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 49,22% au premier tour et seulement 45,62% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il de la participation à la Bazouge-du-Désert cette année ?